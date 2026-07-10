Полузащитник «Спартака» сравнил Роналду и Месси

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев сравнил форварда сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

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— Спор между Роналду и Месси после этого ЧМ для вас закрыт?

— Как будто этого спора и не было. Два совершенно разных футболиста. Один сделал себя сам, другой просто с другой планеты.

— Есть мнение, что Роналду только мешал Португалии на турнире.

— Мы же не знаем, что там происходило в раздевалке. Очень тяжело сказать про такого футболиста, что он не вписывался в игру, — сказал Дмитриев.