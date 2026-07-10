Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отреагировал на очередное опоздание Вендела на сборы.

По словам Семака, Вендел платит большие деньги за опоздания.

- Он платит за свои опоздания большие деньги. Если ему так нравится — пожалуйста. Если бы это был другой игрок, он бы тоже заплатил, - приводит слова Семака "Чемпионат".

Напомним, что Вендел опоздал на летние сборы петербургского "Зенита" - он прибыл позже партнеров на шесть дней. Зимой бразилец опоздал на сборы на неделю и был оштрафован на 700 тысяч евро. Летом 2025 года легионер опоздал на 28 дней, за два года до этого - на 32 дня.

В сезоне-2025/26 Вендел вышел на поле в 30 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Контракт 28-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2029 года.