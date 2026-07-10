«Краснодар» объявил о трансфере игрока «Крузейро»

«Краснодар» в телеграм-канале объявил о переходе полузащитника Кристиана из «Крузейро». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до лета 2030 года. Новичок чёрно-зелёных будет выступать под 18-м номером.

Полузащитник выступал за команду из Белу-Оризонти с зимы 2025 года. В сезоне-2025/2026 Кристиан принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с бразильским клубом было рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.