Игрок «Реала» встал на защиту Мбаппе

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Клод Макелеле высказал мнение, что главная игровая проблема «сливочных» не связана с нападающим Килианом Мбаппе.

«Я не согласен с критикой Мбаппе. Он, как нападающий, играет на команду, а нападающий всегда хочет забивать. В «Реале» нет такого типа полузащитника, который бы вёл мяч и прорывал оборону. Им нужен игрок, способный быстро отдавать пасы нападающим. Мбаппе часто опускается за мячом в полузащиту, но кто будет впереди? Когда он впереди, он забивает», — приводит слова Макелеле Marca со ссылкой на DAZN.

Мбаппе перешёл в «Реал» летом 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 103 матчах во всех турнирах, в которых отметился 86 голами и 12 результативными передачами. В «Реале» Мбаппе выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.