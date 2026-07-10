"Краснодар" близок к приобретению игрока "Крузейро"

"Краснодар" близок к приобретению полузащитника "Крузейро" - источник
В ближайшее время краснодарцы могут объявить о трансфере хавбека.
Как сообщает журналист Самуэль Венансио, полузащитник "Крузейро" Кристиан близок к трансферу в "Краснодар".
По данным источника, 25-летний бразилец уже находится в России и проходит медобследования перед завершением перехода, о котором может быть официально объявлено уже сегодня, 10 июля.
По информации СМИ, краснодарский клуб заплатит за футболиста 11 миллионов долларов.
Кристиан играет за "Крузейро" я января прошлого года. В этом сезоне хавбек провел за команду 33 матча, забил 8 мячей и отдал 3 голевых паса. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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