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Гендир "Балтики" рассказал о трансферных планах клуба

Rusfootball

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал о трансферных планах клуба.

Гендир "Балтики" раскрыл трансферные планы клуба
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По словам Измайлова, "Балтика" усилит еще 2-3 позиции.

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- Усиления от "Балтики" ждать. Мы однозначно усилим ещё две-три позиции, - приводит слова Измайлова "Чемпионат".

В летнее трансферное окно калининградская "Балтика" подписала защитников Илью Кирша, Фахда Муфи, Максима Шнапцева и Эдуардо Андерсона, а также полузащитника Константина Шильцова.

По итогам сезона-2025/26 команда Андрея Талалаева заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков в 30 встречах.

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