Гендир "Балтики" раскрыл трансферные планы клуба

Гендир "Балтики" рассказал о трансферных планах клуба
Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал о трансферных планах клуба.
По словам Измайлова, "Балтика" усилит еще 2-3 позиции.
- Усиления от "Балтики" ждать. Мы однозначно усилим ещё две-три позиции, - приводит слова Измайлова "Чемпионат".
В летнее трансферное окно калининградская "Балтика" подписала защитников Илью Кирша, Фахда Муфи, Максима Шнапцева и Эдуардо Андерсона, а также полузащитника Константина Шильцова.
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