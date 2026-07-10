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Сенат Парагвая принял резолюцию по оскорблениям Амарильи в адрес Мбаппе — Le Parisien

Чемпионат.com

Сенат Парагвая большинством голосов принял официальную резолюцию, осуждающую сенатора Селесту Амарилью за расистские высказывания в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.

Сенат Парагвая принял резолюцию по оскорблениям в адрес Мбаппе
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Решение было принято после почти пяти часов обсуждений в верхней палате сената. Парагвайский сенат выразил «абсолютное отвержение» всех форм расизма и дискриминации.

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Ранее Амарилья в нелицеприятных выражениях высказалась о Мбаппе и упрекнула сборную Парагвая за то, что никто не дал ему пощёчину после матча 1/8 финала ЧМ-2026. Форвард отреагировал на данные высказывания, а Федерация футбола Франции подала заявление в прокуратуру.

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