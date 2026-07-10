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Выведший сборную ЮАР в плей‑офф ЧМ‑2026 Брос завершил тренерскую карьеру

Матч ТВ

Возглавлявший сборную ЮАР по футболу на чемпионате мира 2026 года бельгиец Уго Брос принял решение завершить тренерскую карьеру.

Наставник сборной ЮАР завершил тренерскую карьеру
© Матч ТВ

Южноафриканская команда заняла второе место в группе А и впервые в истории вышла в плей‑офф ЧМ. В 1/16 финала турнира сборная ЮАР уступила команде Канады (0:1).

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— Продолжу ли я все‑таки работать тренером? Нет. Это решение окончательное и пересмотру не подлежит. Если моя помощь понадобится в другой сфере, например, в скаутинге, — это уже совсем другое дело. Но я больше не буду уделять футболу все двадцать четыре часа в сутки. Я уже встречался с президентом федерации (главой Южноафриканской федерации футбола Данни Джорданом — прим. «Матч ТВ»). Он хотел бы сохранить меня в структуре организации, но уже в другой роли, например, советника или консультанта. В конце июля я вернусь, чтобы официально попрощаться, и мне интересно узнать, какое именно предложение он мне сделает. Жена рада, что я ухожу из тренерской профессии, но уже предупредила меня: «Смотри, не мешайся у меня под ногами!» Если мне придется раз в два месяца проводить в Южной Африке по несколько недель, то почему бы и нет? Это гораздо лучше, чем сидеть дома без дела и раздражать домашних, — сказал Брос, которого цитирует Voetbalnieuws.be.

Бросу 74 года, на ЧМ‑2026 он стал самым возрастным тренером в истории плей‑офф мировых первенств.

Ранее специалист возглавлял бельгийские «Моленбек», «Брюгге», «Мускрон», «Андерлехт», «Генк», «Зюлте‑Варегем», греческий «Пансерраикос», турецкий «Трабзонспор», алжирскую «Кабилию», сборную Камеруна. Главным тренером сборной ЮАР он был назначен в 2021 году.

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