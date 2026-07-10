Наставник сборной ЮАР завершил тренерскую карьеру

Возглавлявший сборную ЮАР по футболу на чемпионате мира 2026 года бельгиец Уго Брос принял решение завершить тренерскую карьеру.

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Южноафриканская команда заняла второе место в группе А и впервые в истории вышла в плей‑офф ЧМ. В 1/16 финала турнира сборная ЮАР уступила команде Канады (0:1).

— Продолжу ли я все‑таки работать тренером? Нет. Это решение окончательное и пересмотру не подлежит. Если моя помощь понадобится в другой сфере, например, в скаутинге, — это уже совсем другое дело. Но я больше не буду уделять футболу все двадцать четыре часа в сутки. Я уже встречался с президентом федерации (главой Южноафриканской федерации футбола Данни Джорданом — прим. «Матч ТВ»). Он хотел бы сохранить меня в структуре организации, но уже в другой роли, например, советника или консультанта. В конце июля я вернусь, чтобы официально попрощаться, и мне интересно узнать, какое именно предложение он мне сделает. Жена рада, что я ухожу из тренерской профессии, но уже предупредила меня: «Смотри, не мешайся у меня под ногами!» Если мне придется раз в два месяца проводить в Южной Африке по несколько недель, то почему бы и нет? Это гораздо лучше, чем сидеть дома без дела и раздражать домашних, — сказал Брос, которого цитирует Voetbalnieuws.be.

Бросу 74 года, на ЧМ‑2026 он стал самым возрастным тренером в истории плей‑офф мировых первенств.

Ранее специалист возглавлял бельгийские «Моленбек», «Брюгге», «Мускрон», «Андерлехт», «Генк», «Зюлте‑Варегем», греческий «Пансерраикос», турецкий «Трабзонспор», алжирскую «Кабилию», сборную Камеруна. Главным тренером сборной ЮАР он был назначен в 2021 году.

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