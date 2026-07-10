В БАТЭ рассказали о ходе переговоров по трансферу Игнатьева

В БАТЭ прокомментировали возможное подписание Ивана Игнатьева
Председатель правления футбольного клуба БАТЭ Андрей Капский высказался о возможном подписании Ивана Игнатьева.
По словам Капского, вопрос согласования документов затянулся.
- Игрок довольно серьёзного уровня — агенты, юристы. Немного затягивается вопрос согласования документов, оформлений. Общаемся, находимся в процессе, - цитирует Капского "Чемпионат".
В прошлом сезоне Иван Игнатьев выступал за "Оренбург" и тульский "Арсенал" на правах аренды. За туляков нападающий провел три матча и не отметился результативными действиями, в составе уральцев вышел на поле в девяти встречах и также не отметился результативными действиями.
Ранее форвард выступал за "Краснодар", казанский "Рубин", московский "Локомотив", "Урарту", "Сочи", "Кабилию", "Железничар" и самарские "Крылья Советов". Рыночная стоимость 27-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 500 тысяч евро.
Холанд о шансах Норвегии выиграть ЧМ: «Очень низкие. Есть несколько явных фаворитов, Англия – одни из них. Журналистам нужно оказывать давление на английских парней»
Американская ведущая в прямом эфире заявила, что США играли в 1/16 финала ЧМ против «двух маленьких стран – Боснии и Герцеговины»
Мбаппе о сборной Франции: «Не самая сильная команда, пока не увижу трофей рядом. Сильные команды – те, которые побеждают. Но потенциал у нас огромен»