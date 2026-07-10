«Пари НН» расторг контракт с легионером

Колумбийский защитник Хуан Кастильо по взаимному согласию сторон расторг контракт с нижегородским «Пари НН», сообщает пресс‑служба клуба.
Кастильо 23 года, он выступал за нижегородцев с января 2025 года. Всего на его счету 25 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, в которых он забил один мяч.
— Хуан, желаем удачного развития дальнейшей спортивной карьеры, — говорится в сообщении.
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