«Пари НН» расторг контракт с легионером

Колумбийский защитник Хуан Кастильо по взаимному согласию сторон расторг контракт с нижегородским «Пари НН», сообщает пресс‑служба клуба.

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Кастильо 23 года, он выступал за нижегородцев с января 2025 года. Всего на его счету 25 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, в которых он забил один мяч.

— Хуан, желаем удачного развития дальнейшей спортивной карьеры, — говорится в сообщении.

Нижегородская команда по итогам сезона‑2025/26 не смогла сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведет в Первой лиге.