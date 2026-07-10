Семак рассказал, как будет выбирать состав на матч против «Спартака»

Семак рассказал, как будет выбирать состав на матч за Суперкубок России против «Спартака»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что тренерский штаб «сине‑бело‑голубых» будет определять состав на матч за Суперкубок России против московского «Спартака», исходя от выступления игроков в предстоящих товарищеских матчах.
Сезон‑2026/27 откроется матчем за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом», игра пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля.
— Что может мешать новому игроку влиться в команду?
— Много факторов. Для многих игроков это шанс попасть в «Зенит». Конечно, они должны быть готовы к конкуренции. Если говорить о молодых игроках, они должны пройти определенный путь для того, чтобы быть конкурентоспособными. Для иностранных игроков есть определенные причины — адаптация к команде, стране, городу. Примеров достаточно. В одном чемпионате или клубе у игрока получается, в другом — не очень. Все люди, и путь у всех складывается по‑разному.
— Если проект основного состава на матч за Суперкубок?
— Какие‑то позиции, думаю, для себя понимаем, в игроках, которые на протяжении многих лет являются лидерами нашей команды, более уверены. В каких‑то позициях есть конкуренция, будем следить за предстоящими двумя товарищескими матчами и смотреть, кто готов лучше к матчу со «Спартаком», — передает слова Семака корреспондент «Матч ТВ».
В воскресенье «Зенит» в матче Winline Суперсерии сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Встреча пройдет в Санкт‑Петербурге и начнется в 19:00 мск.
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