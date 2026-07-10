Семак высказался о Станковиче перед матчем «Зенит» — «Црвена Звезда»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о наставнике «Црвены Звезды» Деяне Станковиче перед матчем между командами в рамках подготовки к сезону-2026/2027.

— У вас хорошие отношения со многими коллегами, но про Деяна Станковича можно говорить особо. Интересно ли будет с ним пообщаться, обсудить какие-то вещи?

— Обсудить — наверное, нет, но пообщаться, конечно, интересно. Это великий в прошлом игрок и прекрасный тренер. У меня с ним очень тёплые и хорошие отношения. Конечно, буду рад его увидеть у нас в Санкт-Петербурге, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Ранее Деян Станкович возглавлял московский «Спартак», который покинул в ноябре 2025 года.