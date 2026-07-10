$75.9386.59

«Реалу» интересен Брозович. «Мадрид» связался с представителями экс-хавбека «Аль-Нарса», игрок нравится Моуринью (Саша Тавольери)

Sports.ru

«Реал» проявил интерес к Марцело Брозовичу.

«Реалу» интересен экс-игрок «Аль-Нарса»
© Sports.ru

Мадридский клуб связался с представителями 33-летнего полузащитника, чтобы собрать информацию о футболисте, сообщил журналист Саша Тавольери.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Хорватский хавбек нравится главному тренеру команды Жозе Моуринью.

Брозович является свободным агентом после трех сезонов в составе «Аль-Насра». С «Реалом» футболист может подписать контракт на один год.

Спортс: главные новости