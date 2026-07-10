«Реалу» интересен экс-игрок «Аль-Нарса»

«Реалу» интересен Брозович. «Мадрид» связался с представителями экс-хавбека «Аль-Нарса», игрок нравится Моуринью (Саша Тавольери)
«Реал» проявил интерес к Марцело Брозовичу.
Мадридский клуб связался с представителями 33-летнего полузащитника, чтобы собрать информацию о футболисте, сообщил журналист Саша Тавольери.
Хорватский хавбек нравится главному тренеру команды Жозе Моуринью.
Брозович является свободным агентом после трех сезонов в составе «Аль-Насра». С «Реалом» футболист может подписать контракт на один год.
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