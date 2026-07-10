«Реалу» интересен экс-игрок «Аль-Нарса»

«Реал» проявил интерес к Марцело Брозовичу.

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Мадридский клуб связался с представителями 33-летнего полузащитника, чтобы собрать информацию о футболисте, сообщил журналист Саша Тавольери.

Хорватский хавбек нравится главному тренеру команды Жозе Моуринью.

Брозович является свободным агентом после трех сезонов в составе «Аль-Насра». С «Реалом» футболист может подписать контракт на один год.