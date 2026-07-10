Тренер «Тоттенхэма» намерен подписать нападающего ПСЖ

Тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби намерен подписать форварда «ПСЖ» — Tuttosport
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к нападающему «Пари Сен-Жермен» Рандалю Коло Муани, сообщает Tuttosport.
По информации источника, «шпоры» хотят подписать контракт с футболистом, и главный тренер Роберто Де Дзерби высоко ценит его талант. «ПСЖ» готов рассмотреть вариант аренды Коло Муани с правом выкупа, при этом сделка может обойтись клубу в сумму около € 40 млн.
Также на нападающего претендует туринский «Ювентус», который активно добивается его трансфера с прошлого лета. В сезоне-2025/2026 Коло Муани провёл некоторое время в аренде в «Тоттенхэме», сыграв 41 матч во всех соревнованиях, забив пять голов и сделав четыре результативные передачи. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет € 20 млн.
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