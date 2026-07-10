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Сафонов считает завоевание "Золотого мяча" невозможным

Газета.Ru

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в шоу «Натальная карта» заявил, что не рассматривает победу в борьбе за «Золотой мяч» как реальную цель.

Сафонов ответил, считает ли возможным завоевание "Золотого мяча"
© Газета.Ru
«Я даже как мечту свою не могу это принять, потому что это просто невозможно, как по мне. Был прецедент, что Лев Яшин получил «Золотой мяч» и никто и до, и после из вратарей не поднимал. Я считаю, что это какой-то немыслимый, невозможный уровень, куда я даже не стремлюсь», — сказал Сафонов.
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При этом вратарь отметил, что попадание в топ-5 лучших вратарей мира считает вполне достижимой задачей.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

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