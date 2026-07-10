Колосков оценил идею проведения еврокубковых матчей клубов РФ в Казахстане

Проведение домашних матчей российских футбольных клубов в еврокубках на территории Казахстана является хорошей идеей. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Ранее журналист Эльдар Аманбаев сообщил в своем Telegram-канале, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) начали предварительные переговоры о проведении возможных домашних матчей еврокубков в Казахстане.

"Главное - начать, а дальше вопрос технический. Это хорошая идея, все правильно, но тогда нужно будет понять, как мы будем ответные игры проводить", - сказал Колосков.

Ранее ТАСС сообщал, что исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство Олимпийского комитета России в организации и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Журналист Роб Харрис сообщил на своей странице в соцсети Х, что ФИФА рассмотрит рекомендации МОК. Позднее газета The Telegraph сообщила, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планируют допускать российские клубы и сборные до турниров под своей эгидой в ближайшее время.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за ситуации на Украине.