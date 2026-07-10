Моуринью лично определит судьбу игроков «Реала»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью лично определит дальнейшую судьбу ряда игроков команды. По данным издания Marca, португальский специалист не торопится выставлять футболистов на трансферный рынок и намерен предоставить некоторым из них шанс проявить себя.

По данным источника, в шорт‑лист попали нападающие Эндрик и Гонсало Гарсия, а также правый вингер Франко Мастантуоно. Моуринью планирует лично оценить их игру, чтобы принять обоснованное решение по каждому из футболистов.

11 июня «Реал» официально представил Жозе Моуринью в качестве нового главного тренера. Ранее он уже работал с мадридским клубом: его период в «Реале» пришёлся на 2010-2013 годы, и за это время команда завоевала три трофея — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Перед возвращением в «Королевский клуб» Моуринью возглавлял «Бенфику» — его работа в лиссабонском клубе продолжалась с 2025 по 2026 год.