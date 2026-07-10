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"Динамо" забило 10 безответных мячей в контрольном матче

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Московское "Динамо" разгромило в товарищеской игре свою вторую команду (10:0).

"Динамо" забило 10 безответных мячей за матч
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Завершился товарищеский матч между московскими "Динамо" и "Динамо-2" в рамках предсезонной подготовки. Игра проходила на клубной базе в Новогорске в закрытом режиме в формате двух таймов по 45 минут и одного - 30 минут. Встреча завершилась крупной победой главной команды бело-голубых со счетом 10:0.

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Забитыми голами отметились Константин Тюкавин, Иван Сергеев и Даниил Фомин, оформившие по дублю, Ярослав Гладышев, Мехди Маухуб и Дмитрий Скопинцев. Также один мяч записан, как автогол.

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