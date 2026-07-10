"Динамо" забило 10 безответных мячей за матч

Московское "Динамо" разгромило в товарищеской игре свою вторую команду (10:0).

Завершился товарищеский матч между московскими "Динамо" и "Динамо-2" в рамках предсезонной подготовки. Игра проходила на клубной базе в Новогорске в закрытом режиме в формате двух таймов по 45 минут и одного - 30 минут. Встреча завершилась крупной победой главной команды бело-голубых со счетом 10:0.

Забитыми голами отметились Константин Тюкавин, Иван Сергеев и Даниил Фомин, оформившие по дублю, Ярослав Гладышев, Мехди Маухуб и Дмитрий Скопинцев. Также один мяч записан, как автогол.