Выяснилось, сколько членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России

14-16 членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России на международные турниры.

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Об этом сообщает Sport24.

7-9 функционеров могут выступить против такого решения.

Еще примерно 12-14 представителей занимают нейтральную или выжидательную позицию. Именно эта группа может определить исход обсуждения, если вопрос о возвращении российских сборных будет вынесен на рассмотрение Совета ФИФА.

Среди европейских стран наиболее жесткой позиции придерживаются представители Англии, Германии, Румынии и Бельгии.

При этом африканские страны в Совете ФИФА поддерживают возвращение России.