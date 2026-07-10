Выяснилось, сколько членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России

14-16 членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России. 7-9 функционеров выступают против, 12-14 заняли выжидательную позицию (Sport24)
14-16 членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России на международные турниры.
Об этом сообщает Sport24.
7-9 функционеров могут выступить против такого решения.
Еще примерно 12-14 представителей занимают нейтральную или выжидательную позицию. Именно эта группа может определить исход обсуждения, если вопрос о возвращении российских сборных будет вынесен на рассмотрение Совета ФИФА.
Среди европейских стран наиболее жесткой позиции придерживаются представители Англии, Германии, Румынии и Бельгии.
При этом африканские страны в Совете ФИФА поддерживают возвращение России.
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