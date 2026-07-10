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14-16 членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России. 7-9 функционеров выступают против, 12-14 заняли выжидательную позицию (Sport24)

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14-16 членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России на международные турниры.

Выяснилось, сколько членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России
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Об этом сообщает Sport24.

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7-9 функционеров могут выступить против такого решения.

Еще примерно 12-14 представителей занимают нейтральную или выжидательную позицию. Именно эта группа может определить исход обсуждения, если вопрос о возвращении российских сборных будет вынесен на рассмотрение Совета ФИФА.

Среди европейских стран наиболее жесткой позиции придерживаются представители Англии, Германии, Румынии и Бельгии.

При этом африканские страны в Совете ФИФА поддерживают возвращение России.

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