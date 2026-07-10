Нападающий Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала

Садио Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала
Нападающий Садио Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала.
«Знайте, что я пожертвовал всем ради этого флага. Я отдал все силы и всегда яростно боролся за нашу страну. Ваша постоянная поддержка была движущей силой моего успеха. Я с радостью применю свой опыт на благо нации, будь то в составе тренерского штаба, на тренерской скамье или в руководящих органах», — приводит слова Мане Le Quotidien.
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На чемпионате мира 2026 года сборная Сенегала уступила команде Бельгии в 1/16 финала (2:3) и завершила своё участие в турнире.
За сборную Сенегала Мане провёл 130 матчей, в которых отметился 54 забитыми мячами.
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