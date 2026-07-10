Сафонов рассказал, как относится к популярности

Матвей Сафонов: не сильно люблю большое внимание к своей персоне
Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в шоу «Натальная карта» рассказал, как относится к популярности.
«Я вообще не социальный человек. И такое бурное внимание в момент, когда я хочу побыть со своей женой — просто провести время как обычный гражданин, — оно мне не всегда уютно, не всегда комфортно. Я не сильно люблю большое внимание к своей персоне», — сказал Сафонов в шоу «Натальная карта» в VK Видео.
Матвей Сафонов с 2024 года выступает за «ПСЖ». В составе клуба он стал двукратным победителем Лиги чемпионов.
В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) Сафонов выступал за «Краснодар». Всего в РПЛ он сыграл в 147 матчах.
Ранее Матвей Сафонов рассказал, что поддерживает одноклубников из «ПСЖ» на чемпионате мира-2026. Сборная России не принимает участия в турнире.
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