$75.9386.59

Матвей Сафонов: не сильно люблю большое внимание к своей персоне

Советский спорт

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в шоу «Натальная карта» рассказал, как относится к популярности.

Сафонов рассказал, как относится к популярности
© РИА Новости
«Я вообще не социальный человек. И такое бурное внимание в момент, когда я хочу побыть со своей женой — просто провести время как обычный гражданин, — оно мне не всегда уютно, не всегда комфортно. Я не сильно люблю большое внимание к своей персоне», — сказал Сафонов в шоу «Натальная карта» в VK Видео.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Матвей Сафонов с 2024 года выступает за «ПСЖ». В составе клуба он стал двукратным победителем Лиги чемпионов.

В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) Сафонов выступал за «Краснодар». Всего в РПЛ он сыграл в 147 матчах.

Ранее Матвей Сафонов рассказал, что поддерживает одноклубников из «ПСЖ» на чемпионате мира-2026. Сборная России не принимает участия в турнире.

Советский спорт: главные новости
Спортс: главные новости