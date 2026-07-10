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ЦСКА может подписать защитника мексиканского "Тигрес"

Rusfootball

"Арсейцы" проявляют интерес к 27-летнему бразильцу.

ЦСКА может подписать защитника мексиканского клуба
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По информации источника, московский ЦСКА заинтересован к 27-летнем защитнике "Тигрес" Жоакиме.

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Сообщается, что "армейцы" предлагают за бразильца 4 миллиона евро однако в мексиканском клубе хотят получить за игрока около 7 миллионов.

Жоаким перебрался в "Тигрес" летом 2024 года из "Сантоса". Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2027-го. В Мексике футболист провел 84 матча, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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