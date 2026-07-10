Кержаков назвал лучшее приобретение минувшего сезона в РПЛ

Экс-вратарь "Зенита" Михаил Кержаков назвал лучшее приобретение минувшего сезона в чемпионате России.

"Игорь (Дивеев) вообще молодец. Наверное, лучший трансфер этого сезона в чемпионате России, потому что, ну, тьфу-тьфу, он прямо добавил уверенности сзади. Я говорил об этом, что у него очень сильный вот этот скилл — это подсказка, то есть его слышно. Это для защитника очень важно", - сказал Кержаков в видео на Youtube-канале "СБГ Шоу".

Игорь Дивеев перешел в "Зенит" в это зимнее трансферное окно, перебравшись из московского ЦСКА. 26-летний футболист сборной России подписал с петербургским клубом контракт на 3,5 года и взял 78-й игровой номер. В составе сине-бело-голубых центральный защитник провел 15 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отличился забитым голом и результативной передачей.

Напомним, по итогам сезона "Зенит" стал чемпионом страны.