Кержаков назвал лучшее приобретение минувшего сезона в РПЛ

"Вообще молодец". Михаил Кержаков назвал лучший трансфер сезона в РПЛ
Экс-вратарь "Зенита" Михаил Кержаков назвал лучшее приобретение минувшего сезона в чемпионате России.
"Игорь (Дивеев) вообще молодец. Наверное, лучший трансфер этого сезона в чемпионате России, потому что, ну, тьфу-тьфу, он прямо добавил уверенности сзади. Я говорил об этом, что у него очень сильный вот этот скилл — это подсказка, то есть его слышно. Это для защитника очень важно", - сказал Кержаков в видео на Youtube-канале "СБГ Шоу".
Игорь Дивеев перешел в "Зенит" в это зимнее трансферное окно, перебравшись из московского ЦСКА. 26-летний футболист сборной России подписал с петербургским клубом контракт на 3,5 года и взял 78-й игровой номер. В составе сине-бело-голубых центральный защитник провел 15 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отличился забитым голом и результативной передачей.
Напомним, по итогам сезона "Зенит" стал чемпионом страны.
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