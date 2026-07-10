$75.9386.59

Новость о завершении карьеры Мане в сборной Сенегала оказалась фэйковой

Sports.ruиещё 1

Информация о завершении вингера Садьо Мане в сборной Сенегала оказалась ложной.

Новость о завершении карьеры полузащитника сборной Сенегала оказалась ложной
© Sports.ru

Ранее появились данные о том, что футболист решил завершить выступления за национальную команду.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Сведения о том, что Мане завершил карьеру в сборной, опроверг журналист Маланг Сане, который опирается на заявления из окружения футболиста.

Форвард, представляющий «Аль-Наср», сыграл четыре матча на ЧМ-2026 и сделал одну результативную передачу.

Спортс: главные новости