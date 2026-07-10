Новость о завершении карьеры полузащитника сборной Сенегала оказалась ложной

Информация о завершении вингера Садьо Мане в сборной Сенегала оказалась ложной.
Ранее появились данные о том, что футболист решил завершить выступления за национальную команду.
Сведения о том, что Мане завершил карьеру в сборной, опроверг журналист Маланг Сане, который опирается на заявления из окружения футболиста.
Форвард, представляющий «Аль-Наср», сыграл четыре матча на ЧМ-2026 и сделал одну результативную передачу.
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