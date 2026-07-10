"Рубин" интересуется игроком "Вероны"

"Рубин" интересуется полузащитником "Вероны" - источник
Казанский клуб может приобрести 26-летнего сенегальца.
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, опорный полузащитник "Вероны" Шейх Ньясс может продолжить карьеру в "Рубине".
По данным источника, на 26-летнего сенегальца претендует казанский клуб и английский "Норвич", с которым не удалось договориться о трансфере.
Ньясс защищает цвета "Вероны" с лета прошлого года. Контракт игрока с итальянским клубом действует до июня 2029 года. В составе команды хавбек провел 33 матча и отличился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.
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