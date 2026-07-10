Названы страны, готовые бойкотировать матчи со сборной России

Более двух десятков национальных футбольных ассоциаций готовы бойкотировать матчи со сборной России. Об этом стало известно Sport24.

По информации источника, в число этих стран входят Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, а также страны Прибалтики. Уточняется, что именно их жесткая позиция считается одним из главных препятствий для полноценного возвращения российского футбола.

Международная федерация футбола (ФИФА) старается действовать осторожно в вопросе допуска россиян. В организации хотят придумать решение, чтобы минимизировать конфронтацию.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планируют допускать российские клубы и сборные до международных соревнований в ближайшее время. При этом отмечалось, что ФИФА дополнительно проанализирует решение Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.