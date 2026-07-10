Кержаков раскрыл, почему брат не вышел на его церемонию прощания с «Зенитом»

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своей церемонии прощания с петербургским клубом. Также он объяснил, почему его брат Александр Кержаков не вышел на эту церемонию.

— Обещал же не плакать.

— Ну видишь, я какой сентиментальный. Я на самом деле вообще не думал, что я заплачу, но, блин, так прямо… У меня, кстати, сын даже не вышел из-за меня, потому что он увидел, что папа плачет, и тоже заплакал и не пошёл никуда. То есть, получается, и брат приехал, он должен был выйти, и отец, и племянник мой Игорь, и сын. И мы должны были все выйти сфоткаться, а по итогу вышел отец и племянник, сын Саши, а Саша на руках держал моего сына, — сказал Кержаков в «СБГ Шоу».