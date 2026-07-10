Новичок "Краснодара" обратился к болельщикам

Новичок "Краснодара" Кристиан обратился к болельщикам
Новичок "Краснодара" Кристиан обратился к болельщикам "быков".
"Привет, болельщики "Краснодара", это Кристиан. Я очень счастлив стать частью этого большого клуба. Встретимся на стадионе. Вперед, "быки", - сказал Кристиан в ролике.
Сегодня, 10 июля, "Краснодар" объявил о подписании бразильского полузащитника. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года.
Ранее Кристиан выступал за "Крузейро". На его счету 80 матчей, 13 голов и 7 результативных передач за клуб.
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