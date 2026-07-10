Экс-тренер «Аль-Насра» возглавил сборную Португалии

Бывший главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш возглавил сборную Португалии. Об этом информирует пресс-служба национальной команды на странице в социальной сети X.

«Сегодня начинается новый путь. Добро пожаловать в национальную команду, мистер Жорже Жезуш», — написано в сообщении.

Ранее портал A Bola сообщал, что 71-летний специалист будет возглавлять национальную команду в цикле подготовки к Евро-2028 и чемпионату мира 2030 года.

Последним местом работы Жезуша до назначения в сборную Португалии был «Аль-Наср», который он покинул нынешним летом. Под его руководством выступал нападающий и капитан португальцев Криштиану Роналду. По итогам минувшего сезона они с «Аль-Насром» стали чемпионами Саудовской Аравии.