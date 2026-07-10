Команда Басты – худшая по просмотрам в Медиалиге

СКА Басты – худшая команда по просмотрам в Медиалиге. У клуба один ролик с 65 просмотрами за седьмой сезон
СКА рэпера Басты – худшая команда по просмотрам в WINLINE Медиалиге.
В седьмом сезоне МФЛ клуб выпустил один ролик, который набрал 65 просмотров.
Лучшими стали 2Drots c 8,3 млн просмотров, второй – «Амкал» с 7,2 млн, третий – «СиндЕкат» с 1,2 млн.
В рейтинге отсутствует Lit Energy, который не опубликовал ни одного видео. Также в топ-5 не попал ФК «10» комика Азамата Мусагалиева. У клуба 442 тысячи просмотров.
Учитывались только горизонтальные видео, выпущенные на всех платформах со 2 апреля по 10 июля.
Напомним, в октябре 2019 года рэпер Баста приобрел СКА. В начале 2024-го клуб перешел из Второй лиги в Медиалигу.
В седьмом сезоне СКА впервые вышел в финал МФЛ. Команда сыграет в Кубке России впервые с сезона-2023/24.
Весной СКА выиграл медиафутбольный турнир НаПике, который проводится в формате 6 на 6. Главный тренер команды – Андрей Каряка. За клуб выступают среди прочих Денис Глушаков, Кирилл Набабкин и Владимир Писарский.
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