Команда Басты – худшая по просмотрам в Медиалиге

СКА рэпера Басты – худшая команда по просмотрам в WINLINE Медиалиге.

© Sports.ru

В седьмом сезоне МФЛ клуб выпустил один ролик, который набрал 65 просмотров.

Лучшими стали 2Drots c 8,3 млн просмотров, второй – «Амкал» с 7,2 млн, третий – «СиндЕкат» с 1,2 млн.

В рейтинге отсутствует Lit Energy, который не опубликовал ни одного видео. Также в топ-5 не попал ФК «10» комика Азамата Мусагалиева. У клуба 442 тысячи просмотров.

Учитывались только горизонтальные видео, выпущенные на всех платформах со 2 апреля по 10 июля.

Напомним, в октябре 2019 года рэпер Баста приобрел СКА. В начале 2024-го клуб перешел из Второй лиги в Медиалигу.

В седьмом сезоне СКА впервые вышел в финал МФЛ. Команда сыграет в Кубке России впервые с сезона-2023/24.

Весной СКА выиграл медиафутбольный турнир НаПике, который проводится в формате 6 на 6. Главный тренер команды – Андрей Каряка. За клуб выступают среди прочих Денис Глушаков, Кирилл Набабкин и Владимир Писарский.