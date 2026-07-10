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Сафонов: если я играю во что-то, я должен выиграть

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Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в эфире шоу «Натальная карта» признался, что по натуре он очень азартный человек и стремится побеждать во всём.

Сафонов: если я играю во что-то, я должен выиграть
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Голкипер также рассказал, что в прошлом приезжал на краснодарский чемпионат по шахматам и занял там достойное место.

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«Я игрок, но я и спортсмен. Я очень азартен. Если я играю во что-то, я должен выиграть. Я даже ходил, приезжал на краснодарский чемпионат по шахматам и занял не последнее место. Вся моя жизнь — это конкуренция, азарт. И я думаю, что моя личность в том числе на этом всём и вообще появилась», — сказал Сафонов.

В завершившемся сезоне 27‑летний Сафонов провёл 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых завершил без пропущенных мячей. В составе «ПСЖ» он выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов. Также голкипер является основным вратарём сборной России, за которую провёл 19 матчей.

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