Назван фаворит «Золотого мяча-2026»
Назван фаворит «Золотого мяча-2026». Об этом сообщает Betonmobile.
Эксперты назвали французского нападающего Килиана Мбаппе фаворитом на звание лучшего футболиста мира 2026 года. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2,875.
Ближайшими конкурентами Мбаппе являются англичанин Харри Кейн и аргентинец Лионель Месси. Сделать ставки на их успех можно с коэффициентами 3,25 и 7,00, соответственно.
Ранее Мбаппе рассказал, почему не реализовал пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира с Марокко, в котором французы выиграли со счетом 2:0.
«Ситуация была сложной: возникла путаница с арбитром. Он сказал мне, что пенальти назначен. Я приготовился бить, но он снова подошел ко мне и сказал, что пенальти уже нет. Я позволил себе отвлечься и потерял концентрацию», — сказал форвард.
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