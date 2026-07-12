Президент ФИФА рассказал о частоте общения с Трампом

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о частоте общения с лидером США Дональдом Трампом.
Его слова приводит Blue News.
Также президент ФИФА рассказал, почему Трампом лично не посещает матчи проходящего в его стране чемпионате мира.
«У него есть другие дела. Если бы он пришел на стадион, люди бы спросили: "Что он делает на стадионе, когда в мире столько событий?" Я постоянно поддерживаю связь с ним и его администрацией», — заявил Инфантино.
Ранее Трамп признался, что звонил Инфантино, после чего организаторы ЧМ-2026 отменили красную карточку, показанную игроку сборной США Фоларину Балогуну во время матча 1/16 финала США — Босния и Герцеговина.
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