Президент ФИФА рассказал о частоте общения с Трампом

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о частоте общения с лидером США Дональдом Трампом.

Его слова приводит Blue News.

«Мы регулярно общаемся с Трампом. Практически каждый день. Он доволен и получает большое удовольствие от турнира. Он смотрит все матчи по телевидению», — сказал Инфантино.

Также президент ФИФА рассказал, почему Трампом лично не посещает матчи проходящего в его стране чемпионате мира.

«У него есть другие дела. Если бы он пришел на стадион, люди бы спросили: "Что он делает на стадионе, когда в мире столько событий?" Я постоянно поддерживаю связь с ним и его администрацией», — заявил Инфантино.

Ранее Трамп признался, что звонил Инфантино, после чего организаторы ЧМ-2026 отменили красную карточку, показанную игроку сборной США Фоларину Балогуну во время матча 1/16 финала США — Босния и Герцеговина.