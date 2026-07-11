Ямаль после 2:1 с Бельгией: «Испания была намного сильнее. Франции стоит нас опасаться, у нас страха нет»

В полуфинале испанцы будут противостоять команде Франции, встреча состоится 14 июля.

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«Мы очень счастливы, что снова вышли в полуфинал. Мы уже долго находимся здесь и хотим пройти весь путь до конца. Очень рады этой победе и выходу в следующую стадию.

Думаю, мы были намного сильнее соперника. Да, пропущенный гол оставил странное ощущение, потому что он случился именно тогда, когда мы полностью контролировали игру. Но таков футбол. Может показаться, что мы не показываем какой-то особенно красивый футбол, однако реальность такова, что ни одна команда не смогла играть с нами на равных.

Я считаю, что если кому-то и стоит опасаться, то именно Франции – нас. Именно мы выбили их из турнира [Лига наций в прошлом году]. Конечно, встречаются две великолепные сборные, две команды мирового уровня. На мой взгляд, это две сильнейшие национальные команды мира. Посмотрим, что произойдет, но никакого страха у нас нет», – сказал Ямаль.