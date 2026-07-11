Жирков извинился перед соперником за драку в любительской лиге

Бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка УЕФА и пятикратный чемпион России Юрий Жирков извинился перед соперником за потасовку в матче любительских команд. Об этом Жирков рассказал ТАСС.

В конце июня тelegram-канал Sport Baza сообщил, что Жирков, выступающий в Amateur Football League (Любительская футбольная лига) за "Новую Ригу", во время матча с командой "Медила" ударил соперника после жесткого подката сзади. Лига отстранила Жиркова от соревнований на два месяца.

"Я в тот же день после игры извинился. Это было на последней секунде. Мы с ним до этой игры были знакомы, все разрешилось. Все бывает", - сказал Жирков.

Жиркову 42 года, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский "Спартак". После этого он выступал за ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА, английский "Челси", с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, махачкалинский "Анжи", московское "Динамо", петербургский "Зенит", став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны, и подмосковные "Химки", которые стали последним клубом в его карьере. Карьеру футболиста он завершил в феврале 2023 года.