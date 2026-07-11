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Испания обыграла Бельгию на ЧМ, финальный стердаун Макгрегора и Холлоуэя. Главное к утру

Чемпионат.com

Сборная Испании обыграла Бельгию в 1/4 финала чемпионата мира и вышла на Францию, легенда UFC Коннор Макгрегор провёл финальную битву взглядов с Максом Холлоуэем перед завтрашним турниром, «Краснодар» хочет купить нападающего ДР Конго. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Испания обыграла Бельгию на ЧМ, финальный стердаун Макгрегора и Холлоуэя. Главное к утру
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Испания обыграла Бельгию, забив в концовке после ошибки Ламменса, и вышла в полуфинал ЧМ.

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