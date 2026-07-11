«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между командами «Рубин» (Казань) и «Крылья Советов» (Самара). Игра состоялась на тренировочной базе казанцев. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:0.

© Чемпионат.com

Матч проходил в формате четырёх таймов, каждый из которых длился 30 минут. Казанская команда открыла счёт на 55-й минуте: полузащитник Назми Грипши был точен с пенальти. Уже на 59-й минуте защитник Игор Вуячич удвоил преимущество.

Ранее «Рубин» в рамках тренировочных сборов уступил «Оренбургу» (1:2) и сыграл вничью с московским «Спартаком». Самарский клуб также не смог победить красно-белых (2:3).

По результатам минувшего сезона Российской Премьер‑Лиги, завершившегося 17 мая 2026 года, «Рубин» расположился на восьмом месте, набрав 43 очка. «Крылья Советов» заняли 11-ю строчку с 32 очками.