В российском клубе захотели пригласить Дзюбу

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил о желании пригласить форварда Артема Дзюбу. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам Иванова, переговоров с игроком пока не было.

«Мы бы, конечно, хотели, чтобы он перешел к нам, в "Урал". Даже несмотря на возраст, это один из сильнейших нападающих, который приносит команде очень много пользы», — заявил президент клуба.

Ранее агент Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о вариантах продолжения карьеры нападающего. По его словам, футболист рассматривает только клубы РПЛ. «Урал» играет в первом дивизионе.

Прошлый сезон Дзюба провел в составе «Акрона». Он сыграл 28 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Форвард находится в статусе свободного агента.