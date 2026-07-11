В российском клубе захотели пригласить Дзюбу
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил о желании пригласить форварда Артема Дзюбу. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам Иванова, переговоров с игроком пока не было.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Ранее агент Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о вариантах продолжения карьеры нападающего. По его словам, футболист рассматривает только клубы РПЛ. «Урал» играет в первом дивизионе.
Прошлый сезон Дзюба провел в составе «Акрона». Он сыграл 28 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Форвард находится в статусе свободного агента.
Спортс: главные новости