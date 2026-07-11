Умер сыгравший три матча на ЧМ-2026 игрок сборной ЮАР

На 26-м году жизни скончался полузащитник клуба "Мамелоди Сандаунс" и национальной сборной ЮАР Джейден Адамс.

© Российская Газета

Информацию подтвердил портал Soccer Laduma. Причины смерти Адамса пока не сообщаются.

На ЧМ-2026 этот футболист принял участие во всех трех матчах группового раунда в составе сборной ЮАР, а встречу плей-офф против Канады пропустил.

С 2025 года Адамс выступал за "Мамелоди Сандаунс", проведя 27 матчей и забив 4 гола. В сезоне-2025/26 стал победителем африканской Лиги чемпионов. За национальную команду сыграл 9 матчей (1 гол).