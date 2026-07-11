«Родина» переиграла «Чукарички» в товарищеском матче
Завершён товарищеский матч, в котором играли московская «Родина» и «Чукарички» из Белграда, Сербия. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.
В составе московского клуба взятием ворот отметились Артём Максименко и Солтмурад Бакаев.
В минувшем сезоне «Родина» стала победителем Лиги Pari. Команда набрала 68 очков и получила право выступить в высшем дивизионе российского футбола сезона-2026/2027. В 1-м туре нового сезона РПЛ «Родина» на выезде сыграет со «Спартаком» 25 июля.
Команда «Чукарички» на протяжении своей истории один раз становилась обладателем Кубка Сербии.
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