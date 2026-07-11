$76.6687.67

Футболист Сперцян забил за "Аль-Ахли" в первом матче после перехода

ТАССиещё 1

Полузащитник сборной Армении по футболу Эдуард Сперцян отметился забитым мячом в первом матче после перехода в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Эдуард Сперцян забил за «Аль-Ахли» в дебютном матче
© ТАСС

Бывший игрок "Краснодара" забил гол в товарищеском матче против австрийского клуба "Пинцгау Зальфельден". Он отличился на 29-й минуте, открыв счет во встрече.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

В "Аль-Ахли" Сперцян перешел 7 июля. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила $25 млн.

Сперцяну 26 лет, он является воспитанником "Краснодара". Вместе с командой игрок в сезоне-2024/25 стал чемпионом России. По итогам завершившегося сезона в Российской премьер-лиге полузащитник сделал 16 результативных передач, повторив рекорд по количеству голевых пасов. Также на его счету 13 забитых мячей.

ТАСС: главные новости
Спортс: главные новости