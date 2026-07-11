Французский журналист выдвинул обвинения в адрес ФИФА

Журналист Ромен Молина выдвинул обвинения в адрес ФИФА и Ассоциации футбола Аргентины
Французский журналист Ромен Молина выдвинул ряд обвинений в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Об этом сообщает The Touchline в социальной сети Х.
По словам Молины, ФИФА якобы закрыла расследование в отношении бывшего тренера женской молодежной сборной Аргентины Диего Гуачи, несмотря на обвинения в сексуальном насилии со стороны пяти игроков, сославшись на отсутствие доказательств.
Помимо этого, Молина заявил, что федерация перечисляла призовые деньги сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года компании из Майами вместо Ассоциации футбола Аргентины. Сообщается, что эта компания находится под следствием ФБР по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Журналист также утверждает, что высокопоставленные чиновники ФИФА имеют тесные связи с лидерами южноамериканского футбола, что даёт Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) значительное влияние в последние годы. Более того, Молина подчёркивает, что среди южноамериканских футбольных чиновников сложилась культура безнаказанности после масштабного коррупционного скандала FIFA Gate.
После этих обвинений члены Европейского парламента призвали к расследованию в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино.
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