«Ахмат» победил ИМТ из Белграда в товарищеском матче

Сегодня, 11 июля, в рамках летних тренировочных сборов состоялся товарищеский матч, в котором встречались сербский ИМТ из Белграда и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Радомир Антич» в Ужице, Сербия. «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0.

Счёт открыл полузащитник Лечи Садулаев на 20-й минуте, забив с пенальти.

По результатам сезона-2025/2026 «Ахмат» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков. Белградский ИМТ набрал 37 очков и стал девятым в сербской Суперлиге.

В 1-м туре сезона-2026/2027 РПЛ «Ахмат» сыграет с московским «Локомотивом» 26 июля в Москве.