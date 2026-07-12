В Финляндии футбольные фанаты устроили побоище: задержано 48 человек

В финском городе Лахти произошли масштабные столкновения с участием десятков футбольных болельщиков. Полиция задержала 48 человек, большинство из которых — граждане Финляндии, передает Yle.

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Инцидент развернулся на площади Паасикиви перед игрой местного FC Lahti и столичного HJK. Очевидцы рассказывают о хаосе: в ход шли стулья, в воздухе висел дым от шашек, а участники прятали лица под масками.

Серьезно пострадал и бар Iloinen Kulkija, который считается традиционным местом встречи фанатов клуба из Лахти, — там выбили окна. Среди участников драки оказались не только местные жители. Задержаны также граждане Лихтенштейна, Польши, Италии и Австрии.

Сейчас правоохранители расследуют дела по фактам нападений, незаконного ношения масок и хранения пиротехники. Беспорядки перекинулись и на стадион. Уже во время встречи арбитру пришлось временно прервать игру.