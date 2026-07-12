Футболисты "Зенита" обыграли "Црвену Звезду" в товарищеском матче

Петербургский "Зенит" со счетом 3:1 победил чемпиона Сербии по футболу "Црвену Звезду" в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе победителей голы забили Александр Соболев (20-я минута, пенальти), Роман Вега (61) и Фелипе Аугусто (72). У проигравших отличился Мохаммад Абу-Фани (81). Для Соболева это третий мяч в товарищеских встречах в межсезонье, ранее он поразил ворота клуба "Химнасия и Эсгрима" из аргентинской Ла-Платы (1:1) и узбекистанского "Нефтчи" (4:1).

Аугусто провел второй матч за "Зенит" после перехода из турецкого "Трабзонспора". О трансфере бразильского нападающего стало известно 29 июня. Игрок подписал контракт с петербургским клубом на четыре года. За сине-бело-голубых футболист впервые сыграл против "Нефтчи", также отметившись голом.

У "Зенита" остался один товарищеский матч перед началом сезона из шести запланированных. 13 июля команда вновь сыграет против махачкалинского "Динамо", который уже обыгран 1 июля (2:0). До этого подопечные Сергея Семака разгромили "Ленинградец" (4:0).

"Зенит" 18 июля проведет матч за Суперкубок России. Чемпиону страны предстоит встретиться с московским "Спартаком". Игра пройдет в Нижнем Новгороде.