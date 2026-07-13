«Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче против махачкалинского «Динамо»

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче на летнем тренировочном сборе.

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Встреча в Санкт‑Петербурге на стадионе «Смена» завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Андрей Мостовой, реализовавший пенальти на 90‑й минуте. У дагестанской команды отличился Миро (16).

«Зенит» 18 июля сыграет против московского «Спартака» в матче за OLIMPBET Суперкубок России, встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.

Прямую трансляцию игры смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР в субботу с 18:30 мск, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru