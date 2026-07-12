Стал известен новый главный тренер сборной Уругвая. Об этом сообщает Marca.

Команду возглавит ее бывший нападающий Диего Форлан. Контракт рассчитан на срок до марта 2027 года.

В качестве игрока 47-летний Форлан выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Также он стал лучшим футболистом чемпионата мира 2010 года, на котором сборная Уругвая завоевала бронзовые медали.

Ранее с уругвайской командой работал Марсело Бьелса. Под его руководством она не вышла из группы на ЧМ-2026, из-за чего Бьелса был отправлен в отставку.