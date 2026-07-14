«Динамо» обыграло ЦСКА

Московское «Динамо» одержало победу над столичным ЦСКА в товарищеском матче.
Встреча прошла в закрытом режиме и завершилась со счетом 4:3. В составе победителей голы забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин, Виктор Окишор и Егор Смелов. У армейцев отличились Данила Козлов, Матеус Алвес и Артем Шуманский.
ЦСКА следующий товарищеский матч проведет позднее во вторник с «Локомотивом», а 18 июля снова сыграет против «Динамо» на «ВТБ Арене» в рамках «Братского дерби». «Бело‑голубые» также в субботу встретятся с «Акроном».
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. «Динамо» в первом туре сыграет с «Крыльями Советов» 25 июля, ЦСКА днем ранее встретится с «Балтикой».
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