Президент РПЛ оценил перспективы допуска российских команд к мировым турнирам

Алаев высказался о возможном допуске российских клубов к международным соревнованиям
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал перспективы допуска российских команд к международным соревнованиям после решения МОК.
По словам главы лиги, последние события дают повод для осторожного оптимизма, хотя путь к возвращению остается непростым.
"Определенный оптимизм испытываю, но очень аккуратный, поскольку понимаю, что все равно предстоит непростой путь", — заявил Алаев.
Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. После этого британские СМИ сообщили, что ФИФА планирует обсудить вопрос возвращения российских команд.
Российские клубы и сборные остаются отстраненными от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.
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