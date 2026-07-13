Президент РПЛ оценил перспективы допуска российских команд к мировым турнирам

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал перспективы допуска российских команд к международным соревнованиям после решения МОК.

По словам главы лиги, последние события дают повод для осторожного оптимизма, хотя путь к возвращению остается непростым.

"Определенный оптимизм испытываю, но очень аккуратный, поскольку понимаю, что все равно предстоит непростой путь", — заявил Алаев.

Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. После этого британские СМИ сообщили, что ФИФА планирует обсудить вопрос возвращения российских команд.

Российские клубы и сборные остаются отстраненными от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.