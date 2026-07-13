Выяснилось, кто исполнит гимн России перед матчем за суперкубок

В РФС рассказали, кто исполнит гимн России перед матчем за суперкубок
Академический хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского исполнит гимн России перед матчем за суперкубок страны по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Матч пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.
"Гимн России перед матчем исполнит Академический хор Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского", - сообщили в РФС.
"Зенит" заслужил право сыграть за суперкубок как чемпион страны, "Спартак" - благодаря победе в Кубке России.
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