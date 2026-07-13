$76.6687.67

В РФС рассказали, кто исполнит гимн России перед матчем за суперкубок

ТАСС

Академический хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского исполнит гимн России перед матчем за суперкубок страны по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Выяснилось, кто исполнит гимн России перед матчем за суперкубок
© ТАСС

Матч пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
"Гимн России перед матчем исполнит Академический хор Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского", - сообщили в РФС.

"Зенит" заслужил право сыграть за суперкубок как чемпион страны, "Спартак" - благодаря победе в Кубке России.

ТАСС: главные новости
Спортс: главные новости